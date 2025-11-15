Крилото Георги Русев: Днешният мач е най-добър в тези квалификации. Показахме по-добро лице

кадър: Спортал

Крилото Георги Русев беше един от футболистите, които показаха добри неща с екипа на България. "Лъвовете" паднаха с 0:2, но Русев уцели страничната греда, а също така създаде още две добри възможности с участието на капитана Кирил Десподов.

"Да, днес показахме по-добро лице срещу Турция, който е много добър отбор", започна Русев.

"За съжаление липсваше голът и не успяхме да запишем нещо повече от една загуба".

Българският отбор е допуснал 18 попадения във вратата си, но три от тях са автоголове. Дали това е липса на късмет?

"Не е приятно да си вкараш сам гол. Няма какво да обвиняваме Чернев. Такава ситуация може да се случи на всеки играч. Надявам се да няма повече такива".

Макар и да беше инкасирано пето поражение, според Русев днешният мач е най-добър в тези квалификации, допълва БТА.

"През второто полувреме изнесохме играта малко по-напред и решихме, че можем да се надиграваме с такъв класен отбор, а виждате какви футболисти имат, съвсем друго ниво".

"Но малшанс, и гредата ни лиши от едно красиво попадение през второто полувреме и евентуално да ни върне в мача".

"Отсъствието на самочувствие е едно от нещата, които липсват на българския отбор. На българския футбол като цяло. Много ни мачкат, смачкани сме. Но трябва това да го преодоляваме, защото футболът е игра за удоволствие на първо място. Когато излезеш да се забавляваш, нещата се получават по съвсем различен начин".

Русев е съгласен, че като няма победи критиките са нормални. Но пък само критики няма как да успокоят обстановката.

"Лично от моята си игра днес не съм доволен, защото съм офанзивен футболист, а като такъв от мене се очакват голове и асистенции. А в края на мача в тази графа има само една нула. Вярвам, че можем да вземем нещо срещу Грузия. Ако не вярваме, по-добре изобщо да не излизаме", завърши крилото на ЦСКА 1948.

