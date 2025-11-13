Криминален полицай: Открихме 761 антични и средновековни монети, събирани десетилетия от 77-годишен мъж

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

761 антични и средновековни монети иззе Криминална полиция от дома на 77-годишен помориец. Експерти казват, че толкова много монети от региона, ако се изучат, буквално биха могли да променят историята. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а самата акция е проведена във вторник след сигнал.

Влизайки в дома на мъжа колегите откриват голямо количество исторически артефакти. Монетите са от различни епохи. Предстои назначаването на историческа, културна и нумизматична експертиза, която ще отговори на въпроса от кои епохи са монетите.

Това коментира пред Нова тв Димитър Михов от Криминална полиция в Бургас.

Лицето се интересува от история и археология от поне 50 години и системно е купувал или търсил такива монети, така че те са събирани дълги години. Все още не се знае каква е стойността на колекцията, посочи той.

В последно време имаме още два такива случая. Единият е в руенско село, където също открихме пет монети, пръстени и каменна колана, а вчера колеги с а иззели шест пръстена и 15 монети от дома на 31-годишен мъж от Средец, разказа Михов.

След като бъдат направени всички експертизи на откритите артефакти, те ще бъдат предоставени на Историческия музей в Бургас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!