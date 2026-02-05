Криминален психолог: Категорично тройното убийство на Петрохан е професионално и планирано прецизно

Кадър Нова тв

Версиите около тройното убийство край Петрохан коментираха в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, Емил Димитров, бивш министър на екологията и криминалният психолог Светлана Димитрова.

„Най-важното е да се установи кой е убил тези хора, а не какви са тези хора, премества се центърът на внимание. Ако тези хора са били лоши, то е трябвало именно покуратурата и МВР да ги предаде на съд. В момента такова нещо няма. Имаме трима убити и задължение на прокуратурата и МВР е да открият извършителите. Допускам, че е извършителят е повече от един. Телата са открити с огнестрелни рани, едва ли може да се допусне, че са се самоубили, а предполагаемият деятел е на свобода. Затова МВР с цялата си мощ трябва да положи усилия да задържи съответните заподозрени и едва тогава вече да се разследва защо се е случило това”, каза Бойко Найденов.

„Най-вероятно със своето присъствие са пречили на нещо, там минава трафик на хора, границата със Сърбия е на близо, може би там са попречили за нещо на някого, трябва да стои и версията за чисто личностни конфликти, които могат да възникнат на базата на постоянното им присъствие в гората”, коментира Найденов относно версиите около убийството.

"Абсурд!", възкликна той на внушенията за секта. Но това остава в пространството, ще мине време, повечето такива убийства не се разкриват, но хората ще помнят казаното - бяха някакви сектанти, някаква педофилия. Ако е имало престъпление, за две години трябваше да се намерят родителите на тези деца и да се разкрие, ДАНС не казва данни за какво престъпление е установил. Може да е за трафик на хора, на оръжия, на наркотици, паравоенни формирования, но щом е станало преди 2 години при срок на разследване 2 месеца, отдавна трябва да се знае какво е установил оперативният работник, какво постановление е издал прокурорът, заяви още Найденов.

„Това е изключително тежко и жестоко убийство, извършено по изключително демонстративен начин. Наистина е добре да обърнем внимание на фактологията, на начина, по който след това е възникнал пожара и как точно са подредени телата, всичко това има логика. Ако е имало сигнали за престъпления, то тогава как ние като общество се очаква да приемем и легитимираме функциите на държавата”, запита криминалният психолог Светлана Димитрова.

Категорично версията за секта не стои и за мен, и за част от колегите, заяви криминалният психолог. "Това, което досега имаме, изключва този вид спекулация - за религиозна основа. Но това бе бомбастично подадено в публичното пространство и да се чуди човек защо", добави тя.

„България има три национални парка, които се охраняват от държавата, но има много защитени територии, които към този момент не се охраняват така силно от държавата, а от горските служители. Очевидно някой се е насочил към тези защитени зони, създава структура, която да може да влезе в тях и след това да кандидатства по европроекти”, коментира бившият министър на екологията Емил Димитров.