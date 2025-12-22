Криминален психолог: Пенсионерите в МВР не могат да бъдат съкратени

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Криминален психолог обяви, че не вижда възможност пенсионерите в МВР, тези, които получават заплата и пенсия в МВР, да бъдат съкратени през следващата година.

Имаше поправка в закона през 2015-а, която даде възможност на хората, които работят в МВР и са навършили годините за първа категория, да упражняват правото си на пенсия и да останат на работа в МВР. Беше и времето, когато се правеше и поредната реформа в МВР, започна доц. Неделчо Стойчев.

Идеята тогава беше да се регламентира наличието на нов вид служители, държавни служители по закона за държавния служител. В момента в МВР има три вида служители - по закона за МВР, по закона за държавния служител и по трудовите правоотношения, което също е една аномалия и неспособсва единодействие и изгражданена системни връзки, продължи той.

Тогава, доколкото си спомням, идеята на ръководителите в министерството беше, че дават възможност на служителите, които са навършили години за пенсия, да не упражняват правото си на пенсия и да напуснат. Това обаче от една страна щеше да доведе до поголовно оголване на щата, тъй като непрекъснато всяка година или през година, винаги се пуска слуха, че ще махат 20-те заплати, и хората масово започват да напускат, за да си вземат тези заплати, каза още доц. Стойчев.

От друга страна проблемът на МВР не се пенсионерите. Има много случаи, в които е добре някои пенсионери да останат на работа, за да могат да покажат някои неща на тези, които идват след тях. Дошъл е един такъв момент, в които има служби, в които младите служители няма от кого да видят как стават нещата, коментира по Нова Нюз Неделчо Стойчев.

Редактор "Екип на Петел"

