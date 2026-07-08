Криминален психолог за издирваните Асен и Наталия: Психолози да се намесят и да направят портрет на този мъж

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"Трябва да се мисли върху причините за изчезването на 11-годишната Наталия и каква е основната мотивация на нейният пастрок. Не знаем доколко може да се говори, че е съществувала трайна връзка между него и майката. В подобни случаи целта може да бъде детето". Това каза по повод издирването на 11-годишното момиче от Варна криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Ако той е имал нуждата детето да изпълнява неговите искания, то е склонило да се съгласи, за да предпази майка си", каза още експертът.

"Намесата на психолози е нужна, за да се направи портрет на този мъж. Така ще се разбере какво би направил в различни ситуации. Става дума за импулсивен тип човек, който най-вероятно ще действа инстинктивно", обясни психологът.

"Насилието над деца е най-тежкото и непоправимо престъпление, защото ги лишава от перспектива в живота. Те са най-лесните жертви. През последните години се либерализира отношението към тях. Преди години имаше опит да се намерят аргументи, с които педофилията да се докаже като заболяване. Има една търпимост, която е свързана с определена политика с правата на хората", заяви доц. Стойчев.

Редактор "Екип на Петел",

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