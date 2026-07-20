Криминален психолог за случая "Петрохан": За мен пъзелът е подреден, аяхуаска води до разпад на личността

кадър: бТВ

Разследването на случая в хижа „Петрохан“, който предизвика широк обществен отзвук, е достигнало етап, в който основната картина вече е изяснена. Това заяви криминалният психолог Тодор Тодоров, който е участвал частично в работата по случая.

По думите му петте месеца, през които са събирани доказателства, не са необичайно дълъг срок, особено при сложни разследвания, извършвани в труднодостъпна планинска местност.

„За мен лично до голяма степен пъзелът е подреден. Оттук нататък прокуратурата ще прецени кога и какви подробности може да оповести“, заяви в ефира на бТВ Тодоров.

Според него голяма част от обществените спекулации около случая са резултат от преждевременно огласяване на отделни факти и липсата на цялостна информация.

„Прекалено много хора решиха да си направят личен пиар или да се превърнат в детективи. Когато се изнасят отделни парчета информация, хората започват сами да запълват липсващото с фантазии“, коментира той.

Тодоров отбеляза още, че липсата на последователна комуникация от страна на институциите също е допринесла за появата на различни версии за случилото се.

Криминалният психолог беше категоричен, че част от разпространяваните информации не са конспирации, а факти, установени в хода на разследването.

По думите му по време на групови ритуали са били използвани халюциногенни вещества, сред които напитката аяуаска, традиционно употребявана в Южна Америка.

„Тези вещества могат да доведат до силно променено състояние на съзнанието, при което човек губи контрол върху поведението си. В такава ситуация водещият на ритуала придобива изключително силно влияние върху участниците“, обясни Тодоров.

Според него именно това е една от възможните причини за трагичния развой на събитията.

В интервюто Тодоров коментира и издирването на 11-годишното момиче Наталия, за което се предполага, че е с бившия приятел на майка си.

Той обясни, че подобни случаи са изключително сложни, особено когато извършителят познава добре района и има опит да се укрива.

По думите му след толкова продължителен престой заедно е възможно детето вече да е изградило силна психологическа връзка с мъжа.

„Почти съм сигурен, че момичето няма да оказва съпротива. Възможно е вече да се наблюдават елементи на т.нар. Стокхолмски синдром“, каза Тодоров.

Той призова гражданите, ако разпознаят издирваните лица, незабавно да подадат сигнал на телефон 112, вместо сами да предприемат действия.

„Ако човекът бъде засечен, не бива хората да се опитват сами да се намесват. Ако той е опасен, подобен опит може да завърши трагично“, предупреди криминалният психолог.

Редактор "Екип на Петел",

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