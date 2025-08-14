Криминалист: Подмамват младите да стават дилъри на дрога

Редактор: Недко Петров

През последните две седмици столичната полиция хвана 160 души да разпространяват наркотици. Много или малко е обаче това. Отговорът дава началникът на „Криминална полиция“, Първо РПУ към СДВР.

По принцип Столична дирекция на вътрешните работи работи ежедневно, бих казал, по това направление, което е един от основните приоритети на Министерството на вътрешните работи. Това е именно превенцията на разпространението, особено сред подрастващите, на различни видове наркотични вещества. Броят на задържаните лица ежемесечно може да варира между 200 300 и 400 човека в столицата, разкри гл.инспектор Александър Нецов, начилник на „Криминална полиция“, Първо РПУ към СДВР.

По-големият процент от задържаните лица са тези, които употребяват различни видове наркотични вещества, така наречените ползватели. Самите разпространители и тези, които са на по-ниското ниво като дилъри, при тях се наблюдава понижаване в границата на годините. Все повече от подрастващите младежи много бързо се подмамват от предложенията за бързи печалби, за много пари и за ежедневно плащане на високи суми, както и различни автомобили ползват. За съжаление, се подмамват да извършват тези престъпления, добави по бТВ Нецов.

