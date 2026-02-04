Криминалист: Тримата рейнджъри в хижа "Петрохан" са можели да контролират трафик за Сърбия

Редактор: Недко Петров

По време на гостуването си в сутрешен блок Иван Савов обърна внимание на три смущаващи факти относно тримата убити в хижа „Петрохан“. Според криминалистът те са изключително важни за разследването.

На първо място това е една хижа, която въпреки че е отдалечена от столицата, е на стратегическо място. От другата страна на пътя на Петроханския проход минава един черен път, който стига до сръбската граница, който влиза в Сърбия и продължава в Сърбия. Едни такива хора, които застават там и създават някаква зона за контрол, могат спокойно да контролират какъвто си поискат трафик, започна Савов.

Могат да осигуряват прикритие, включително с технически средства и дори термовизионни камери, което е много високо ниво на оборудване. Така че могат да контролират трафик на оръжия и деца. Откъде са парите за финансиране, също е важен въпрос. Как е финансирано такова НПО, което се е кръстило Национална агенция за контрол и защита, продължи той.

Тази Национална агенция 22 дни, след като се създава, след като влиза в правния мир и започва да съществува, сключва споразумение с цяло министерство, на което министърът, който тогава е бил министър, практически ги защитава. Няма лошо, но явно и той знае нещо, което да ориентира разследващите. Имам предвид Министерство на околната среда и водите по време на управлението му от Борислав Сандов. Не на последно място, защо ДАНС са отишли там. Те нямат навика да правят такива неща, допълни по бТВ Сандов.

