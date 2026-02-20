Криминалистът Савов с нова версия: Тримата в "Петрохан" са се готвили да избягат

Кадър Бг он ер

Информацията по случая "Петрохан-Околчица" е много откъслечна и манипулативна. Това заяви криминалистът Иван Савов в предаването "Денят ON AIR".

Той изтъкна показаните записи от камери, както и снимката на телата пред хижата, която се разпространи в публичното пространство.

"Не е ясно тази снимка в кой етап е направена. Със сигурност телата са местени, след като са убити. Единият беше със смъкнати панталони. Очевидно бяха с огнестрелни рани в областта на главата. Първата голяма глупост, която се каза, е, че единият се е самоубил с два изстрела в главата. Това не е възможно. Има как да възпроизведеш два изстрела срещу себе си, ако те не са в главата. Имам чувството, че нарочно се манипулира мнението и се насочва към скандалната част, свързана с педофилските им действия", коментира Савов пред Bulgaria ON AIR.

Електрически огради и незаконни проверки

Според криминалиста намирането на местата не е произволно.

"Зад Стара планина има стотици хижи, част от които са изоставени. Защо точно Петрохан? Защото там има планински проход и наблизо е границата със Сърбия. Защо са разполагали с дрон, който в момента може би "Гранична полиция" има вече. Твърдя, че обектът е бил охраняван, включително с електрическа ограда, която е запечатана в Google, пак от туристи. Имало е табели, че обектът е охраняван и се стреля. Твърдя, че са проверявани документи на хора, което е незаконно. Полицията е знаела за това", каза Савов.

"Хостинг" на трасе за бегълци

По думите му случаят, представен като криминален, може да излезе, че е криминален случай, който прави връзка с канал.

"Хостинг на услуга означава предоставяне на пространство, което някой да ползва срещу заплащане. Там имаме хостинг на трасе, на хижа, в която спокойно могат да приспиват хора, които са издирвани, които нелегално са влезли и преминали през страната. И кой държи правата - този, който ги е прехванал. Село Гинци е малко село. Хората свикват с всичко. Мястото е избрано, защото никой няма да задава въпроси", изтъкна криминалистът.

Вероятните версии за смъртта

Савов изключи вероятността да става въпрос за ритуално самоубийство.

"Тези хора са били достатъчно меркантилни, за да изключим вътрешната им убеденост в духовното им съществуване. Според мен има и от двете неща. В Петрохан тримата души са убити - ликвидирани са. Това, че кучетата са заключени в хижата, прибрал ги е някой, който ги познава. Някой, с който са работили. Това, че тези хора са убити, е защото някой е искал да се отърве от тяхното съществуване. Готвили са се да избягат. На Околчица е по-вероятно да говорим за самоубийство, но не е ритуално, а от отчаяние", смята специалистът.

