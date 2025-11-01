Криминално проявен е задържан за нападението над фелдшер в Криводол

Булфото

29-годишен криминално проявен и осъждан е задържан за нападението над фелдшер от Филиала за спешна медицинска помощ в Криводол, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Инцидентът е станал при посещение на адрес в криводолското село Краводер снощи. След възникнал спор братът на пациента е нанесъл няколко удара по главата на медика.

Той е прегледан в Спешното отделение на врачанската болница, където е установено, че има комоцио и спукани кости на носа.

По случая е образувано бързо производство за причиняване на телесна повреда на длъжностно лице при изпълнение на служебните му функции, предаде БНР.

