Криминално проявен от Стара Загора задигна 30 метра кабели в центъра на Варна

В резултат на предприети бързи действия, полицаи от Първо РУ са установили и задържали, за срок до 24 часа, извършителя на кражба, задигнал около 30 метра кабели от разпределителна шахта на мобилен оператор.

Сигналът за престъплението бил подаден вчера, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Своевременно криминалистите влезли в дирите на извършителя, който е 23-годишен, жител на Стара Загора, известен на МВР и осъждан.

По случая е образувано досъдебно производство.

