Криминално проявен преби мъж и му проби окото в Софийско

Булфото

30-годишен криминално проявен софиянец е задържан за побой над мъж в село Луково, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен около 20:20 часа на 4 юли. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Пострадалият е транспортиран в болница с пробито око, предаде "Дарик".

След бързи оперативно-издирвателни действия извършителят е установен и задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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