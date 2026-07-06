Криминално проявен преби мъж и му проби окото в Софийско
Булфото
30-годишен криминално проявен софиянец е задържан за побой над мъж в село Луково, съобщиха от полицията.
Сигналът е получен около 20:20 часа на 4 юли. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
Пострадалият е транспортиран в болница с пробито око, предаде "Дарик".
След бързи оперативно-издирвателни действия извършителят е установен и задържан. По случая е образувано досъдебно производство.
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