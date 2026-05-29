Криминално проявен шофьор не спря на полицейски сигнал, заряза колата и избяга пеша в Луковитско

Снимка: Булфото

Криминално проявен шофьор не е спрял на звуков и светлинен полицейски сигнал в Луковитско, изоставил е автомобила и е побягнал пеша, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Случаят е от вчера следобед, когато в село Ъглен е проведена специализирана операция за осигуряване на обществения ред в малките населени места и подобряване на пътната безопасност. Служители на Районното управление (РУ) на МВР – Луковит и на Зоналното жандармерийско управление – Плевен са подали сигнал към автомобила да спре.

Водачът не е изпълнил полицейското разпореждане и е продължил движението си, след което е изоставил колата в района на кръстовище и е побягнал пеша към запустяла местност, предава БТА.

Мъжът е бил задържан от служителите на реда. Установено е, че той е на 28 години, криминално проявен, от луковитското село Бежаново.

По случая в РУ – Луковит е образувано бързо производство, като работата по него продължава.

Преди около два месеца, също в Луковитско, неправоспособен 17-годишен водач беше задържан, след като не спря на звуков и светлинен полицейски сигнал.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!