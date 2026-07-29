Криминално проявени задигнаха кабели за съобщителните връзки на жп гарата в Синдел

кадър: Гугъл мапс

След взломяване на метална решетка и проникване в складово помещение на ЖП гара Синдел е извършена кражба на кабели, използвани за захранване на съобщителните връзки на гарата.

Сигналът за престъплението е подаден след установяване на липсите, а стойността на отнетото имущество е в процес на изясняване, съобщиха от ОД на МВР - Варна.

В резултат на проведените издирвателни действия екип от Четвърто РУ разкрили извършителите – мъже на 31 и 33 години, местни жители, криминално проявени.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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