Криминално проявени задигнаха кабели за съобщителните връзки на жп гарата в Синдел
кадър: Гугъл мапс
След взломяване на метална решетка и проникване в складово помещение на ЖП гара Синдел е извършена кражба на кабели, използвани за захранване на съобщителните връзки на гарата.
Сигналът за престъплението е подаден след установяване на липсите, а стойността на отнетото имущество е в процес на изясняване, съобщиха от ОД на МВР - Варна.
В резултат на проведените издирвателни действия екип от Четвърто РУ разкрили извършителите – мъже на 31 и 33 години, местни жители, криминално проявени.
По случая е образувано досъдебно производство.
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