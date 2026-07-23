Криминалното минало на пастрока на Наталия: От множество кражби до отвличане

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Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов, задържан за отвлиането на 11-годишната Наталия, е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни, съобщи Нова Тв.

В досието на мъжа фигурират множество кражби и грабежи. На територията на област Шумен има регистрирани общо 13 престъпни посегателства. Първото такова е от май 2006 г., когато извършва кражба от хранителен магазин в село Кладенец. В рамките на същия месец той задига хранителни продукти от детска градина в село Вехтово и прави несполучлив опит за кражба от търговски обект в село Друмево.

През 2007 г. отново е установен като извършител на редица кражби на територията на общината, като прави впечатление, че избира локации, близки до първоначално засегнатите населени места.

През юли същата година той извършва кражба на хранителни стоки и цигари в село Ветрище, а около месец по-късно - храни, цигари и ваучери за мобилни телефони от магазин в село Средня, пише Блиц.

Броени дни след това обира още един търговски обект - в село Дибич, откъдето отново краде хранителни стоки, а от частен имот в село Вехтово взема мобилен телефон. Серията от престъпления продължава с грабеж в село Костена река, където отнема дрехи от местен жител.

В средата на септември задига лични документи и сумата от 350 долара от чужденец, който си почивал в паркиран товарен автомобил в района на Дибич.

През октомври Симеонов обира лек автомобил в землището на същото село край язовира, откъдето взема лични и банкови платежни документи. През същия месец прониква през незатворен прозорец във вила в местността „Нов екарисаж“, откъдето задига дамска чанта, лични документи и сумата от 90 лева.

След като влизат в дирите му, криминалисти от РУ - Шумен установяват, че в продължение на цял месец извършителят се е укривал в подземна шахта с вход и изход в землището на село Дибич, като в едно от разклоненията ѝ имало питейна вода.

В средата на месец октомври 2007 година, след поредица от анализи и оперативни действия, той е установен и задържан в шуменския квартал „Тракия“. Престъпната му дейност е подробно документирана, след което Районният съд в Шумен му налага ефективно наказание „лишаване от свобода“.

През март 2009 г., непосредствено след като излиза от затвора, Симеонов възобновява престъпната си дейност и извършва кражба на цигари и захарни изделия от търговски обект в село Марково. Месец по-късно той краде 100 кутии цигари, сумата от 100 лева и ваучери за мобилни телефони от заведение в село Вехтово. След като вината му отново била доказана, Районните съдилища в Нови пазар и Шумен му налагат нови ефективни наказания.

Редактор "Екип на Петел",

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