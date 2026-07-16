Криптомагнат превръща бункер от Студената война в убежище за милиардери при "края на света"

Пиксабей

„От тук до никъде“ – това е мотото на бизнес парка в Деберт, Канада. Мястото наистина изглежда като забравено от света – стари сгради, празни паркинги и гъсти иглолистни гори. Но в единия му край се оформя проект, който обещава напълно различно бъдеще – луксозен комплекс, създаден да приюти богаташи при всякакви кризи.

Само на 113 километра северно от Халифакс, в провинция Нова Скотия, някога се е намирала военна база, където хиляди войници са се обучавали по време на Втората световна война. Днес част от територията ѝ може да се превърне в едно от най-сигурните места за живеене в света, предаде Би Би Си, цитирана от bTV.

Канадският криптомагнат Джонатан Бахаи планира да превърне бившия ядрен бункер, известен като „Дифенбункера“, в луксозен комплекс с жилища, защитени от природни бедствия, войни и други глобални заплахи.

Съоръжението с площ от 64 000 квадратни фута ще бъде преустроено в комплекс с 50 жилищни единици. Проектът, управляван от Baha'is Fallout Complex Inc., предвижда гурме ресторант с „самоподдържащ се“ източник на храна, биометричен достъп, денонощно видеонаблюдение и медицински услуги на място.

За собствениците с частни самолети е предвидена възможност за кацане на близкото малко летище в Деберт.

Бахаи купува бункера през 2013 г. за 31 300 канадски долара (около 22 000 щатски долара). Първоначално идеята му е била различна – в обекта да има лазерен таг, исторически обиколки и малък център за данни.

През последните години обаче интересът към защитените жилища се увеличава. „През последните две години в света има повече несигурност, отколкото през последните 30 години“, заяви Пол Мансфийлд, съсобственик на проекта, пред местния съвет.

По думите му това е довело до нарастващ интерес към т.нар. „бункери за Страшния съд“ – места, които осигуряват сигурност при мащабни кризи.

Компанията ще работи с германската фирма Bespoke Home and Yacht Security, която според Мансфийлд е осигурявала охрана на високопоставени личности, включително американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и риалити звездата Ким Кардашиян. От фирмата не разкриват публично списъка си с клиенти.

Сред планираните мерки за сигурност са дронове за наблюдение на периметъра, модерни системи за контрол на достъпа и постоянен мониторинг.

Проектът включва още спа център, зала за йога, салон за пури и специално осветление с OLED технологии, което да пресъздава естествената дневна светлина. В съседен надземен бункер ще бъде организирано производство на храна.

Когато собствениците не използват жилищата си, те ще могат да бъдат отдавани като хотелски апартаменти, като приходите ще се разпределят между инвеститорите.

Бункер от Студената война

Бункерът в Деберт е построен по времето на канадския премиер Джон Дифенбейкър в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век. Той е един от седемте подобни обекта в Канада, предназначени да осигурят убежище за правителствени служители при евентуална ядрена война.

Съоръжението е проектирано да издържи на мощен ядрен взрив и да осигури подслон за 329 души в продължение на поне 30 дни.

Когато обаче строителството приключва, технологиите вече са се променили – ракетите с голям обсег правят подобни съоръжения по-малко ефективни, а ядрените оръжия стават значително по-мощни.

Впоследствие бункерът е превърнат в регионален център за предупреждение при извънредни ситуации, преди да бъде затворен през 1996 г. заради съкращаване на разходите.

Днес Бахаи не харесва определението „бункер на Страшния съд“.

„Не става въпрос за края на света, а за интелигентна и практична подготовка за бури – каквито и да са те“, казва той.

Когато ураганът „Фиона“ удря Нова Скотия през 2022 г., той отваря бункера за свои колеги и техните семейства.

„Той е напълно независим от електропреносната мрежа и самодостатъчен. Ако голяма буря удари дома им, собствениците знаят, че имат гарантирано топло и безопасно място с електричество, храна и всичко необходимо“, обяснява Бахаи.

Очаква се проектът да бъде завършен в началото на следващата година. До момента вече са продадени 11 жилищни единици.

Спор между история и бъдеще

Проектът обаче не среща само одобрение. Някои жители на Деберт смятат, че с превръщането на бункера в луксозен комплекс се губи важна част от историята.

Анет Шарп от Военния музей в Деберт признава, че ѝ е трудно да приеме промяната.

„Като музей, сърцето ми се къса, когато казвам, че съжалявам – това парче история вече е частна собственост и го ремонтират за не знам какво“, казва тя.

След затварянето на военната база населението на района рязко намалява – от над 60 000 души, включително военни, до около 1400 жители днес.

Шарп поставя и въпроса дали местните жители ще могат да се възползват от новия комплекс.

„Кой ще си позволи да купи една от тези холивудски измислени сцени?“, пита тя.

Общинският съветник Мари Беноа също изразява опасения, че цените на бъдещия бутиков хотел ще бъдат недостъпни за повечето хора в района.

Кметът на Деберт обаче подкрепя проекта и го определя като „нещо ново и уникално“ за общината. По думите ѝ жителите не са изразили сериозна съпротива.

Местните бизнеси също очакват ползи. Собственикът на пицария „Анджелина“ Фади Фарах се надява повече посетители да идват в района.

„Ако ситуацията се развихри, ще ме видите там, да чукам по вратите. Някой трябва да сготви храната, докато всички са вътре“, шегува се той.

Така бившият военен обект от Студената война може да се превърне в символ на нова епоха – място, където страхът от бъдещи кризи се среща с лукса и технологиите на най-богатите.

Редактор "Екип на Петел",

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