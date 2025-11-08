Крис Райт: САЩ поздравяват Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна за Вертикалния газов коридор

Кадър Youtube

"Съединените щати приветстват Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна за стъпките, които предприеха, за да подсилят енергийната си сигурност. Благодарение на ангажимента на президента Тръмп към енергийния суверенитет, САЩ са готови и в състояние да предоставят достъпен, надежден и сигурен американски природен газ на нашите съюзници в Европа", заяви американският министър на енергетиката Крис Райт, цитиран от АНА-МПА.

Коментарът му идва след подписването вчера на споразумение между операторите на газопреносни системи за Вертикалния газов коридор и улесняването на износа на природен газ за Украйна, посочва БТА.

"Най-ефективният начин за Запада да отслаби военната машина на Русия е чрез енергията", подчерта Райт, който участва в двудневната международна енергийна конференция "Партньорство за Трансатлантическо енергийно сътрудничество" (P-TEC) в Атина.

Агенцията напомня, че операторите на газопреносни системи на Гърция (DESFA), България (Bulgartransgaz), Румъния (Transgaz), Молдова (Vestmoldtransgaz) и Украйна (GAS TSO) заедно с Ай Си Джи Би (ICGB) - независим оператор на междусистемната газова връзка Гърция-България, подписаха съвместно писмо до националните енергийни регулатори, изисквайки одобрение за въвеждането на два нови трансгранични продукта - Маршрут 2 и Маршрут 3.

Продуктите създават стратегически възможности за пренос на природен газ, насочени към укрепване на енергийната сигурност, регионалната свързаност и интеграцията на пазарите в Югоизточна и Източна Европа.

Тази инициатива е продължение на друга важна стъпка към укрепване на енергийната независимост на Европа и свързаността по Вертикалния газов коридор, отбелязва АНА-МПА.

