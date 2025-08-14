Крисия мина границите: Разчекна се пред хиляди фенове

Кадър Нова тв

Крисия за пореден път показа, че умее да впечатлява не само с гласа си, но и със своята отлична физическа форма.

Певицата сподели в социалните мрежи видео, заснето сред живописна природна гледка, на което прави йога под падаща водна струя, пише Блиц

Кадрите показват как Крисия изпълнява с лекота различни йога пози, съчетавайки тренировка и релакс в хармония с природата.

Феновете ѝ не закъсняха с комплиментите, като мнозина отбелязаха, че именно такива занимания са тайната зад стегнатото ѝ и атлетично тяло.

Освен йога, певицата е почитател и на пилатеса – практика, която, по думите ѝ, включва в сутрешния си ритуал още със събуждането.

„Това ме зарежда с енергия за целия ден“, споделя Крисия.

Със своите тренировки сред природата тя вдъхновява последователите си да съчетават активния начин на живот с моменти на спокойствие и връзка с природата

