Кристъл Палас спечели Лигата на конференциите

Стопкадър: Макс спорт

Лигата на конференциите си има нов шампион, като той отново е от Англия.

Кристъл Палас спечели третия по сила европейски клубен турнир след победа с 1:0 над Райо Валекано във финала в Лайпциг. Единственият гол в мача отбеляза Жан-Филип Матета в 51-ата минута след действие на Адам Уортън. За английския клуб това е исторически европейски триумф, дошъл в първия му финал на международната сцена.

В началните 10 минути и двата отбора не създадоха сериозни положения, като по-скоро се проучваха тактически, пише Dsport.

Темпото продължи да бъде ниско и в следващите минути, като до 20-ата нито един от двата отбора не бе отправил точен удар, като англичаните имат на сметката си едва два неточни, но по никакъв начин опасни.

Първата по-интересна ситуация дойде в 25-ата минута при атака на Райо Валекано. След центриране отляво топката стигна до Алемао, който стреля, но неточно в аут.

В 35-ата минута футболистите на Райо Валекано спряха мача, като отказаха да вкарат топката в игра, тъй като видяха, че има проблеми с фенове на своя отбор на трибуните.

Se detiene el partido en Leipzig por un incidente en la grada. Es en la zona de los aficionados del Rayo, según apuntan en la retransmisión pic.twitter.com/YHKbo5FSMj

— BeSoccer (@besoccer_ES) May 27, 2026

В 37-ата минута Лопес стреля от границата на наказателното поле, но не уцели вратата.

Най-чистото положение за Кристъл Палас дойде в последната минута на първото полувреме. Уортън центрира в наказателното поле на испанския отбор и Мичел стреля с глава, но топката премина покрай вратата.

ГОЛ ЗА КРИСТЪЛ ПАЛАС

Кристъл Палас поведе в 51-ата минута. Англичаните направиха добра атака през центъра, Адъм Уортън направи пробив и центрира към Матета, който я засече в мрежата на Райо Валекано за 1:0.

Англичаните създадоха още една добра ситуация в 56-ата минута. Йереми Пино стреля чудесно от пряк свободен удар, топката се удари първо в левия, после в десния стълб, но не влезе в мрежата. Последва меле, но бе баркирана и засада.

Минута по-късно Жан-Филип Матета можеше да вкара и втори гол, като отправи топката към десния ъгъл, но Аугусто Батая демонстрира уменията си и предотврати гола с брилянтно спасяване.

Поспетенно футболистите на Райо Валекано опитаха да натиснат, но англичаните се защитаваха добре.

