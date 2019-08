Кристалина Георгиева: Чест е да бъда номинирана за директор на МВФ

Ако бъде избрана за директор на Международния валутен фонд, тя ще замени Кристин Лагард

Кристалина Георгиева каза, че за нея е чест да бъде избрана за кандидат на Европейския съюз за ръководител на Международния валутен фонд (МВФ), съобщават АФП и БГНЕС.

"Поисках временно да напусна поста си и да се откажа от отговорностите си на изпълнителен директор на Световната банка, докато трае процесът на номинация", написа Георгиева в Twitter.

Kristalina Georgieva✔@KGeorgieva

It is an honor to be nominated as a candidate for the role of Managing Director of the #IMF. After consulting with the Chief Ethics Officer, I have requested administrative leave and will relinquish my responsibilities as @WorldBank CEO for the nomination period.

1 086

0:02 ч. - 3.08.2019 г.

