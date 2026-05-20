Кристалина Георгиева: Гърция вече е по-устойчива на кризи

Гърция е в много по-добра позиция да устоява на шокове, без да разчита на външна финансова помощ. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по време на посещението си в страната за форума „Европа - Персийски залив“. В интервю за „Катимерини“ Георгиева предупреди за рисковете от продължителна енергийна криза и призова за целенасочени мерки вместо всеобщи компенсации. Тя определи Гърция като една от най-добре представящите се икономики в Европа, пише БГНЕС.

Световната икономика показа забележителна устойчивост през последните години, но войната в Близкия изток я изправя пред ново изпитание, заяви ръководителят на МВФ. По думите ѝ този път кризата идва в момент на висок дълг и изчерпани фискални буфери в много държави.

Натрупаните последици от пандемията, войната в Украйна и търговското напрежение от миналата година тласкат публичния дълг към 100% от БВП, а разходите за лихви растат. Това означава, че държавите имат много по-малко пространство да поемат удара от сегашния енергиен шок, подчерта Георгиева.

Тежестта на последиците ще зависи от продължителността на войната и от щетите върху петролната и газовата инфраструктура в региона. Базовата прогноза на МВФ предполага кратък конфликт и ограничени щети, при което глобалният растеж би се забавил умерено. „Времето обаче не е на наша страна. Всеки ден, в който конфликтът остава нерешен, а Ормузкият проток е затворен, световната икономика се приближава към по-неблагоприятни сценарии с по-висока инфлация и по-рязко забавяне на растежа“, предупреди Георгиева.

Тя заяви, че паричната политика трябва да следи внимателно инфлационните рискове от по-високите енергийни цени и да бъде готова да реагира при нужда. Във фискалната политика е необходим баланс между ефекта на по-високите цени за ограничаване на търсенето и защитата на най-уязвимите групи. „Нашият съвет е да се извлече урокът от енергийния шок през 2022 г. и да се избегнат универсалните и изключително скъпи мерки, предприети тогава“, каза Георгиева.

Ръководителят на МВФ поздрави Гърция за „впечатляващата история на успеха“, като посочи стабилните макроикономически основи, по-добрата бизнес среда и сериозния напредък във финансовия сектор.

От 2020 г. БВП на човек от населението в Гърция е нараснал с 26% и е достигнал 92% от равнището отпреди световната финансова криза. Борбата с укриването на данъци е увеличила приходите и е помогнала за по-бързото намаляване на държавния дълг. През 2020 г. гръцкият дълг беше около 210% от БВП, най-високият в еврозоната. Оттогава той е намалял с около 65 процентни пункта до 145% от БВП, което Георгиева определи като „наистина впечатляващ резултат“.

Тя изрази оптимизъм, че Гърция може да запази напредъка си заради силните си сравнителни предимства. Георгиева посочи туризма и корабоплаването като ключови сектори, които продължават да подкрепят гръцката икономика.

