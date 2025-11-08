Кристалина Георгиева обяви за еврото в България

кадър БНТ

С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите, заяви пред БНР Кристалина Георгиева - управляващ директор на Международния валутен фонд.

Тя изрази удовлетворение от приемането на България в еврозоната, но и не спести препоръки към Европа да бъде по-конкурентоспособна.

"Светът се промени много през последните години. Той е по-несигурен, много полярен. За България е много добре да бъде част от еврозоната. Това добавя две неща - повече сигурност и привлекателност на България за инвестиции, за туристи, прави страната ни по-добре позната в света. България заслужава да бъде в еврозоната, защото има макроикономическа стабилност и защото в продължение на десетилетия изпълнява трудни реформи. Вижда се в икономическата ситуация в страната - безработицата е ниска, растежът е висок. В тези условия ние добавяме стойност към еврозоната", коментира тя в интервю за предаването "Събота 150" по БНР.

През годините след кризата през 90-те страната прие позиция на фискална дисциплина, напомни Георгиева и изказа мнение, че това ни служи много добре. Тя призовава българите да продължават по този път. Рисковете днес са по-високи от тези, които бяха преди Ковид, отбеляза тя и предупреди:

"Трябва да внимаваме с дефицита".

