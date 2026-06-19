Кристалина Георгиева призова от Варна за висока фискална дисциплина

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Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова за висока фискална дисциплина.

Тя присъства на редовната среща на групата на Фонда и на Световната банка във Варна, дни след Г-7. Във форума участваха финансовият министър Гълъб Донев и гуверньорът на БНБ Димитър Радев.

Съветът на Георгиева на въпрос да харчим или да инвестираме е да не харчим пари, които нямаме, пише факти.бг.

Кристалина Георгиева, председател на МВФ: „Моят отговор е „Да инвестираме!” Да ползваме ресурса, който не е голям, разумно. Недейте да харчите пари, които нямате. А тези, които имате, инвестирайте в своето бъдеще – в иновация, в образование, в дигитална инфраструктура.“

Димитър Радев, управител на БНБ: „По отношение на конкретния въпрос за финансовата стабилност, рецептите са ясни. Ако поставим това в контекста на проблемите, с които се сблъскваме в България, това означава връщане на пътя на една здрава, разумна фискална политика, на по-добра координация на фискална и парична политика. Свидетели сме, че последните години имаме не много добра координация в това отношение.“

Гълъб Донев, министър на финансите: „Посланието към България от международните финансови институции в момента, в който България готви своя бюджет за 2026 година, е, че трябва да се направи един задълбочен анализ на ефективността на разходите в публичните финанси. И другото послание е как да се отдалечим от харчовете и да харчим толкова, колкото изкарваме.“

Редактор "Екип на Петел",

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