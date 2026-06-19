Кристалина Георгиева призова от Варна за висока фискална дисциплина
Кадър БНТ
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова за висока фискална дисциплина.
Тя присъства на редовната среща на групата на Фонда и на Световната банка във Варна, дни след Г-7. Във форума участваха финансовият министър Гълъб Донев и гуверньорът на БНБ Димитър Радев.
Съветът на Георгиева на въпрос да харчим или да инвестираме е да не харчим пари, които нямаме, пише факти.бг.
Кристалина Георгиева, председател на МВФ: „Моят отговор е „Да инвестираме!” Да ползваме ресурса, който не е голям, разумно. Недейте да харчите пари, които нямате. А тези, които имате, инвестирайте в своето бъдеще – в иновация, в образование, в дигитална инфраструктура.“
Димитър Радев, управител на БНБ: „По отношение на конкретния въпрос за финансовата стабилност, рецептите са ясни. Ако поставим това в контекста на проблемите, с които се сблъскваме в България, това означава връщане на пътя на една здрава, разумна фискална политика, на по-добра координация на фискална и парична политика. Свидетели сме, че последните години имаме не много добра координация в това отношение.“
Гълъб Донев, министър на финансите: „Посланието към България от международните финансови институции в момента, в който България готви своя бюджет за 2026 година, е, че трябва да се направи един задълбочен анализ на ефективността на разходите в публичните финанси. И другото послание е как да се отдалечим от харчовете и да харчим толкова, колкото изкарваме.“
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