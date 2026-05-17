Кристиан Костов: Дара превзе всичко

Един от тези, които бяха най-близо до Дара през последните дни, разкри какво е чувствала певицата преди да излезе на сцената на "Евровизия".

Кристиан Костов коментира пред bTV от Виена историческата победа на DARA в 70-ото издание на Евровизия. Българската изпълнителка триумфира с песента Bangaranga, а Костов призна, че още преди финалното обявяване на резултатите е бил убеден в успеха.

„Честно казано, ние си знаехме вече в един момент, че ще сме ние, защото математиката е доста проста. Щом сме спечелили в журито с 30 или 40 точки, оставаше само да броим“, каза той.

Певецът, който донесе второто място за България през 2017 г. с песента Beautiful Mess, разкри, че през последните дни преди финала е бил непрекъснато до DARA.

„Просто се забавлявахме и се наслаждавахме на момента. По-скоро аз трябва да се уча от нея. Тя беше с нагласата: „Вече съм победила“, сподели Костов.

Според него именно свободният дух и увереността на DARA са били ключът към победата.

„Точно Bangaranga, точно свободата на дух. Трябва да вярваме в невъзможното и тогава то става възможно“, каза още той.

Костов не скри и възхищението си от реакцията на международната публика към българското изпълнение.

„DARA просто превзе всичко. В залата, в пресцентъра – всички крещяха, всички танцуваха. Не видях нито един недоволен човек от победителя“, заяви певецът.

По думите му определението „троянски кон“ или „изненадващ победител“, използвано от част от международните медии за Bangaranga, е напълно неразбираемо.

„За мен тя беше победител от самото начало. Тя не спря да показва, че това е парче победител“, категоричен бе той.

Кристиан Костов подчерта и колко важна е била международната подкрепа за българската песен.

„Няма как да са само българи. Получавам съобщения от хора, около които има по 20 чужденци и всички подкрепят Bangaranga. Просто всички бяха на едно мнение, че тя трябва да вземе трофея“, каза изпълнителят.

Той коментира и предстоящото домакинство на България на конкурса догодина, като изрази увереност, че страната ни е готова за подобно събитие.

„Трябва да покажем София на всички хора по света. Мисля, че сме готови. Просто трябва да започнем работа още отсега“, заяви Костов.

В края на разговора певецът отправи послание към бъдещите участници в конкурса: „Няма значение дали си суперзвезда или съвсем нов човек. Просто дерзайте и се наслаждавайте на момента.“

