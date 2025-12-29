Кристиан Вигенин: Българите ще свикнат бързо с еврото

снимка Булфото

След броени дни България официално ще замени лева с евро – важна стъпка по пътя на страната към пълноправно членство в еврозоната.

По темата за готовността на обществото и ползите от единната валута говори евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин.

Като свой личен и „скромен принос“ към по-спокойния преход, Вигенин разказа за създаването на офлайн евроконвертор, разработен съвместно с млади програмисти. Приложението има две основни функции – автоматично превалутиране между левове и евро и т.нар. „еврокалкулатор“, който помага при изчисляване на ресто.

По думите му инструментът е създаден с големи цифри и опростен интерфейс, за да бъде удобен най-вече за възрастните хора, които се притесняват от възможни грешки при плащане в магазините.

„Не мисля, че ще има объркване на рестото. Касиерите и търговците имат интерес да бъдат коректни, а хората вече отдавна свикват с двойното изписване на цените в левове и евро“, подчерта евродепутатът.

Той признава, че първият месец ще бъде по-труден за част от хората, но напомни, че българите вече са преминавали през подобна промяна – деноминацията на лева. „След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило“, каза Вигенин.

По отношение на нагласите в Европейския парламент той отбеляза, че за повечето евродепутати еврото отдавна е част от ежедневието им. Най-полезни според него са били разговорите с колегите от Хърватия – последната държава, присъединила се към еврозоната. „Те потвърждават, че преходът не е толкова драматичен, както понякога се представя в България“, посочи той.

Вигенин подчерта, че подкрепата за България е дошла без колебание, след като Европейската централна банка и Европейската комисия са дали положителна оценка за готовността на страната. Допълнително удобство според колегите му ще бъде и за туристите от еврозоната, които вече няма да обменят валута при пътуванията си до България.

Евродепутатът разказа и за някои от най-абсурдните въпроси, които е получавал във връзка с еврото. Сред тях е твърдението, че заплатите и пенсиите ще се намалят наполовина, а цените ще останат същите – мит, който той определя като резултат от пропаганда и липса на достатъчно информация.

Друг любопитен въпрос дошъл от четвъртокласници – дали ще се сменят учебниците, защото в тях пише „лев“. „От 1 януари няма да се сменят, но с времето и това ще стане“, отговори Вигенин.

Според него въвеждането на еврото е голяма промяна, но България ще премине през нея без сътресения, предаде бТВ.

