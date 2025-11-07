Кристиан е поредният напуснал „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Кристиан си тръгна от „Игри на волята“. Днес той остана последен в елиминационна битка, в която участваха номинираните от племето на Безименните.

Кристиан Василев е на 49 години и е професиноален фермер. След дълги години прекарани в чужбина, той се завръща и установява в България, където създава и семейство. Участието в "Игри на волята" е негова голяма мечта, която той осъществява след победа в кастинг битка.

На 49 години да се предизвикаш в такова тежко състезание, каквото е „Игри на волята“, няма друга дума, която да опиша твоето представяне освен уважение и респект, обърна си към него водещата Ралица Паскалева.

Дано има повече хора като теб, които сега да гледат предаването и да се запишат, допълни тя.

49 е само цифра, каза на свой ред Кристиан. Благодаря ви! Това беше целта ми - да покажа, че хора на моите години още не са стари, може да се борят с младите и то с най-добрите, добави той.

Благодаря за шанс да изживея това приключение, което ме научи наново за самия мене и съм сигурен, че ще ми липсва много, обясни Кристиян на изпроводяк.

Първи в битката стана Мирослав.

Втори е Ивайло, а Радостина – трета.

Мирослав спечели и 100 гроша, като така се превърна в най-богатия към този етап на екстремното риалити. Ивайло пък си тръгна с 50 гроша.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!