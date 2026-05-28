снимка: ОбС - Варна

Кристиана Стоянова положи клетва като общински съветник във Варна. Преди началото на днешното заседание на местния парламент тя се закле във всичките си действия да се ръководи от интересите гражданите на община Варна и да работи за тяхното благоденствие.

Рокадата е в групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“, след като досегашният общински съветник София Колева пое поста на заместник-кмет на Варна.

За Кристиана Стоянова това е първи мандат, съобщават от пресслужбата на ОбС Варна.

Пред колегите си в зала „Пленарна“ тя заяви, че е родена във Варна. Завършила е специалностите „История“ и „Международни отношения“. Работила е в Европейската комисия, ООН и Министерството на околната среда и водите. Живяла е в осем държави и владее шест езика.

В началото на заседанието стана ясно, че Хълми Белев и Сали Табаков напускат групата на “Движението за права и свободи“ в местния парламент и стават независими общински съветници.

Очаква се една от основните теми по време на днешното заседание на местния парламент във Варна да бъде казусът с незаконното строителство в местността Баба Алино. Общинските съветници гласуваха като втора точка от дневния ред да бъде изслушан кметът Благомир Коцев.

Общо 12 точки са включени за разглеждане на сесията. Сред тях е предложението певицата Дарина Йотова – DARA да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“.

