Кристиано Роналдо: Ще приключа, когато аз реша, а не когато някой друг реши

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Кристиано Роналдо потвърди, че настоящото Световно първенство по футбол ще бъде последното в кариерата му. 41-годишният капитан на Португалия обаче изрази надежда, че няма да се сбогува с турнира още след осминафинала срещу Испания.

"Искам да се насладя максимално, защото това ще бъде последното ми Световно първенство. Но се надявам утре да не е последният ми мач на Мондиали“, заяви Роналдо.

Португалската звезда призна, че вече не е футболистът отпреди години, но смята, че продължава да се представя на високо ниво, посочва Фокус.

"Вече не съм играчът, който бях, но не се справям толкова зле. Свикнал съм с критиките още от 18-годишна възраст. Винаги съм давал всичко от себе си, независимо дали играя или не. Ще приключа, когато аз реша, а не когато някой друг реши.“

Голмайстор №1 в историята на международния футбол подчерта, че няма нужда от световната титла, за да затвърди наследството си.

"Няма да бъда повече или по-малко Кристиано Роналдо, ако спечеля Световното първенство. Възрастта ми даде зрялост и опит. Благодаря дори за критиките - те помагат да растеш.“

"Каквото и да се случи утре, Кристиано Роналдо ще си тръгне с чиста съвест. Не на 100, а на 1000 процента, защото в живота и футбола съм дал всичко от себе си.“

Редактор "Екип на Петел",

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