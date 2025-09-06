Кристиано Роналдо и Португалия започват Световните квалификации тази вечер

кадър: БНТ,архив

Португалия гостува на Армения в първия кръг от Световните квалификации и за двата отбора в група "F". Мачът ще е на стадион "Вазген Саркисян" с начален час 19:00 наше време.



Домакините загубиха баража за изкачване в Лига "Б" от Лигата на нациите през март срещу Грузия и си остават в "С". Впоследствие през юни отборът игра две проверки, но не ги спечели. Първо бе разгромен след 2:5 от Косово, а 3 дни по-късно направи 2:2 с Черна гора, припомня Фокус.



Португалците започват новия цикъл от пресявки със самочувствие, след като през юни триумфираха в Лигата на нациите за втори път. В същото време те вече ще трябва да се справят без Диого Жота, който през юли загина в автомобилна катастрофа. Съставът и капитанът Кристиано Роналдо вече се зарекоха, че ще спечелят Световното първенство в памет на съотборника си, който е имал точно тази мечта приживе. От 8 юни насам, когато европейските шампиони от 2016-а вдигнаха трофея, не са се събирали на лагер.



В исторически план Армения и Португалия имат 6 срещи. В тях иберийците са с 4 успеха, а равенствата са две. Головата разлика е 9:4. За последно на 13 юни 2015-а двете селекции премериха сили, а тогава португалците обърнаха до 3:2 с хеттрик на Роналдо.

