Кристиано Роналдо купи дял от испански клуб

Кристиано Роналдо е закупил дял в испанския клуб от втора дивизия Алмерия, съобщи консултантска фирма, представляваща португалската футболна звезда.

Brunswick Group заяви в изявление, че Роналдо е придобил 25% дял от тима, който има саудитски собственик, посочва БНР. 41-годишният Роналдо се премести в Саудитска Арабия, за да играе за Ал-Насър в края на 2022 г.

„Отдавна имам амбиция да допринеса за футбола извън терена. Алмерия е испански клуб със стабилни основи и потенциал за растеж“, каза Роналдо в изявление, цитирано от АП.

Петкратният носител на „Златната топка“ закупи дела в Алмерия чрез дъщерното си дружество CR7 Sports Investments, според Brunswick Group. Алмерия е под контрола на саудитски собственици от над шест години. Мохамед Ал-Херейджи стана нов собственик и президент на клуба през лятото на 2025-а, когато го купи от Турки Ал Алшейх.

Финансовите подробности не бяха разкрити. Алмерия не отговори веднага на имейл запитване от Асошиейтед прес с искане за повече подробности относно сделката. Клубът в момента е на трето място във втора дивизия на Испания.

За последно отборът беше в елита през сезон 2023-2024.

