Кристиано Роналдо най-накрая предложи брак на Джорджина

12.08.2025 / 00:33 1

Кадър Youtube

Кристиано Роналдо предложи брак на своята половинка Джорджина Родригез. Двамата обявиха щастливата новина с публикация в Instagram, пише blagoevgrad24. 

Звездната двойка са заедно от осем години. 

Днес Джорджина сподели снимка, на която се вижда нейната ръка и пръстена, подарен ѝ от португалската суперзвезда. Двамата имат общо пет деца: близнаците Ева Мария и Матео, Алана, Бела и Кристиано Джуниър, който е от предишна връзка. 

В публикацията в Instagram Джорджина написа: "Да! В този и във всички останали животи!". 

 

MrBean (преди 26 минути)
Рейтинг: 184431 | Одобрение: -2194
Тя прие ли?

