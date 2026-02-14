реклама

Кристиано Роналдо се завърна след стачката и отбеляза първия си гол след като навърши 41 години

14.02.2026 / 22:20 1

кадър: Х  "Ал Насър"

Кристиано Роналдо се завърна подобаващо за тима след прекратяването на своята стачка, заради която пропусна три мача във всички турнири. Днес португалецът отбеляза първия си гол на 41-годишна възраст за победата на своя тим с 2:0 като гост на Ал-Фатех в мач от 21-ия кръг на саудитския елит.

Именно Роналдо откри резултата в 18-ата минута, предаде Фокус.  Тогава Садио Мане центрира топката към капитана, който с удар от движение отбеляза своя 962-ри гол в професионалната си кариера.

Другият гол беше отбелязан в 78', когато резервата Айман Яхия се разписа със страхотно воле след асистенция на Кингсли Коман.

След успеха Ал-Насър е на 2-то място в първенството с актив от 52 точки, само на 1 от лидера Ал-Хилал. Ал-Фатех пък е на 10-та позиция с 24 пункта.

cron1 (преди 22 минути)
Рейтинг: 142439 | Одобрение: -19736
За кога стачкува тоя пенсионер?!?:devil:
