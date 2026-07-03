Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор на Португалия
Кадър БНТ
Португалският нападател Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор след Световното първенство, заяви сестра му Катя Авейро пред Sport TV.
„Кариерата на Кристиано Роналдо в националния отбор е към своя край. Може би не днес, но вярвам, че ще бъде сбогуване. Това Световно първенство ще бъде последният му турнир с националния отбор, последният му танц“, каза Авейро.
41-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, бивш европейски шампион и двукратен победител в Лигата на нациите, отбелязва БТА. Той държи рекордите за най-много отбелязани голове в историята на националните отбори, Европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство.
Португалецът играе за саудитския Ал-Насър от декември 2022 година. По време на кариерата си нападателят е носил екипите още на португалския Спортинг Лисабон, английския Манчестър Юнайтед, италианския Ювентус и испанския Реал Мадрид.
Роналдо е печелил „Златната топка“ пет пъти.
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