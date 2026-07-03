Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор на Португалия

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Португалският нападател Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор след Световното първенство, заяви сестра му Катя Авейро пред Sport TV.

„Кариерата на Кристиано Роналдо в националния отбор е към своя край. Може би не днес, но вярвам, че ще бъде сбогуване. Това Световно първенство ще бъде последният му турнир с националния отбор, последният му танц“, каза Авейро.

41-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, бивш европейски шампион и двукратен победител в Лигата на нациите, отбелязва БТА. Той държи рекордите за най-много отбелязани голове в историята на националните отбори, Европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство.

Португалецът играе за саудитския Ал-Насър от декември 2022 година. По време на кариерата си нападателят е носил екипите още на португалския Спортинг Лисабон, английския Манчестър Юнайтед, италианския Ювентус и испанския Реал Мадрид.

Роналдо е печелил „Златната топка“ пет пъти.

Редактор "Екип на Петел",

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