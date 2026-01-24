Кристин Лагард: Европейците и американците споделят сходни ценности и в крайна сметка трябва да се обединят

кадър: бТВ,архив

Кристин Лагард, ръководител на Европейската централна банка, изрази неочаквана признателност към критиците на Европа, съобщава "Политико".

По време на форума в Давос тя заяви, че американските нападки са подействали като "сигнал за събуждане" за Стария континент.

Коментарът ѝ дойде в отговор на въпрос за бъдещето на отношенията със САЩ след поредица от заплахи и остри изказвания от страна на Доналд Тръмп и неговата администрация.

"Чухме доста критики по адрес на Европа през последните няколко дни. Но ако не друго, това беше добре и трябва да благодарим на критикуващите, защото мисля, че ни даде пълно осъзнаване на факта, че трябва да бъдем по-фокусирани, особено върху иновациите и производителността", посочи тя.

През последните няколко дни на срещата на върха в Давос Тръмп заяви, че Европа "не се движи в правилната посока", министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт нарече Дания "несъществена", а министърът на търговията Хауърд Лутник смъмри Европа по време на VIP вечеря с европейски служители и бизнес лидери, което, според съобщенията, е накарало Лагард да напусне събитието в знак на протест.

Днес шефът на ЕЦБ изрази известен оптимизъм, като подробно описа своето "много, много силно убеждение", че европейците и американците споделят сходни ценности и в крайна сметка трябва да се обединят.

"Смятам, че трябва да мислим за хората. И имам огромно доверие и привързаност към американския народ и знам, че в крайна сметка дълбоко вкоренените ценности ще надделеят", обясни тя, цитирана от БНР.

