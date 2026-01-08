кадър: бТВ

Гуверньорът на Европейската централна банка Кристин Лагард отбеляза първата седмица, откакто България е член на еврозоната, с публикация в социалните мрежи, предаде БНР.

"Една седмица от присъединяването на България към еврото!“, написа Лагард, а в публикацията се припомнят спецификите на монетите от едно и две евро с ликовете на Иван Рилски и Отец Паисий на националната страна на евромонетите.

Банкнотите са еднакви за всички държави, които използват евро. Монетите обаче имат национална страна със символи на общо 21 държави – членки на валутния съюз.

