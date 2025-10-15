Кристин направи признание в национален ефир пред Тото: Без теб съм загубена

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Не може да бъде! Как може?! Ооо, аз съм загубена без теб, значи. Този емоционален коментар направи половинката на Тото Кристин в ефира на бТВ. Двамата участваха в Колко ми даваш като отбор и Тото направи безумно предположение за възрастта на Григорий, който е професионален пчелар.

Давам му 48 години. Не знам защо. Защото ми прилича на 48 години, аргументира Тото предположението си.

За разлика от него противникът му бай Тъньо, подпомаган от Димитър Иванов - Капитана, заложи на десет години по-ниска възраст.

Все пак в днешно време не само възрастните се занимават с пчеларство, коментира бай Тъньо.

Тото се оказа почти прав - с една година отклонение, докато бай Тъньо сгреши с колосалните 11 години.

Действителната възраст на Григорий се оказа 49 г.

