Кристина Апългейт, която изигра Кели Бънди в "Женени с деца": Сериалът наистина беше груб и вулгарен

Кристина Апългейт разкри, че е гладувала в продължение на години, докато е участвала в сериала „Женени с деца“. Актрисата, която играеше ролята на бунтовната тийнейджърка Кели Бънди в ситкома, разказва за борбата си с хранителното разстройство в мемоарите си „You With the Sad Eyes“, които излязоха на 3 март.

„Понякога се наказвах и изобщо не ядях. Носех размер 0, а екипът по костюмите в „Женени с деца“ често трябваше да свива дрехите ми“, сподели Апългейт, допълва БГНЕС.

54-годишната актриса разказа, че е поставила се в трудна ситуация, играейки този персонаж, и че „никога не е била доволна“ от тялото си. Започнала да носи по-разголени дрехи, за да предизвика реакция от публиката в студиото.

„До сезон 5 можех да вляза в хола с кожено яке, с ресни върху къса червена риза и щеше да има петсекундна пауза в сцената, докато публиката ми викаше похотливо. Сега гледам всичко това и се срамувам. Сериалът наистина беше груб и вулгарен и днес нямаше никакъв шанс да бъде направен“, заяви тя.

