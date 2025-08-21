Кристина Димитрова каза какво е състоянието на агент Тенев

Кадър ФБ

Чернодробно заболяване е причината за скорошната хоспитализация на Иван Тенев.

Бившата половинка на 73-годишния Агент Тенев - естрадната ветеранка Кристина Димитрова, обаче довери в интервю за 'България днес" какво е здравословното състояние на светския лъв в момента.

"Иван си е вече у дома. Чувства се значително по-добре", каза певицата.

Тя добави, че екссъпругът й е "на поддържаща терапия и строга диета". "Надявам се да се възстанови напълно, въпреки че заболяването не е от леките", оптимистично настроена е дългогодишната дуетна половинка на Орлин Горанов.

