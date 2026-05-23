Кристиян Колев ще ръководи мача на Черно море с Арда във Варна
Кристиян Колев ще ръководи домакинския мач на Черно море с Арда Кърджали. Това става ясно от съдийските назначения. Двубоят ще се играе в понеделник - 25 май, от 17,45 ч. на стадион "Тича" във Варна.
Помощници на Колев ще бъдат Йордан Петров и Станимир Трифонов. За четвърти арбитър е определен Георги Новачев.
ВАР ще бъде Георги Гинчев, а АВАР - Георги Дойнов.
Съдийските назначения за срещите от 36-ия кръг в Първа лига:
25 май, понеделник, 17:45 ч.:
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Вихрен Веселинов Манев
25 май, понеделник, 17:45 ч.:
Черно море - Арда Кърджали
ГС: Кристиян Николов Колев
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Георги Георгиев Новачев
ВАР: Георги Милков Гинчев
АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Крумов Виделов
25 май, понеделник, 20:30 ч.:
Лудогорец - ЦСКА
ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Дарин Василев Иванов
АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ти: Георги Петров Стоянов
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Ичко Лозев Лозев
25 май 2026 година, понеделник, 20:30 часа:
ЦСКА 1948 - Левски
ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Мартин Иванов Марков
ВАР: Любослав Бисеров Любомиров
АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Георги Василев Йорданов
Съдийската комисия при Българския футболен съюз си запазва правото на промени в назначенията.
