реклама

Кристиян Колев ще ръководи мача на Черно море с Арда във Варна

23.05.2026 / 17:33 0

Снимка: ПФК Черно море

Кристиян Колев ще ръководи домакинския мач на Черно море с Арда Кърджали. Това става ясно от съдийските назначения. Двубоят ще се играе в понеделник - 25 май, от 17,45 ч. на стадион "Тича" във Варна.

Помощници на Колев ще бъдат Йордан Петров и Станимир Трифонов. За четвърти арбитър е определен Георги Новачев.

ВАР ще бъде Георги Гинчев, а АВАР - Георги Дойнов.

Съдийските назначения за срещите от 36-ия кръг в Първа лига:

25 май, понеделник, 17:45 ч.:

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Дениз Пиринов Соколов   
АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Вихрен Веселинов Манев
 
25 май, понеделник, 17:45 ч.:

Черно море - Арда Кърджали
ГС: Кристиян Николов Колев
АС1: Йордан Петров Петров   
АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Георги Георгиев Новачев
ВАР: Георги Милков Гинчев
АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Крумов Виделов
 
25 май, понеделник, 20:30 ч.:
Лудогорец - ЦСКА  
ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Дарин Василев Иванов    
АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ти: Георги Петров Стоянов
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Ичко Лозев Лозев
 
25 май 2026 година, понеделник, 20:30 часа:
ЦСКА 1948 - Левски  
ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Иво Николаев Колев    
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Мартин Иванов Марков
ВАР: Любослав Бисеров Любомиров
АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Георги Василев Йорданов
 
Съдийската комисия при Българския футболен съюз си запазва правото на промени в назначенията.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама