Кристиян Колев ще ръководи мача на Черно море с Арда във Варна

Кристиян Колев ще ръководи домакинския мач на Черно море с Арда Кърджали. Това става ясно от съдийските назначения. Двубоят ще се играе в понеделник - 25 май, от 17,45 ч. на стадион "Тича" във Варна.

Помощници на Колев ще бъдат Йордан Петров и Станимир Трифонов. За четвърти арбитър е определен Георги Новачев.

ВАР ще бъде Георги Гинчев, а АВАР - Георги Дойнов.

Съдийските назначения за срещите от 36-ия кръг в Първа лига:

25 май, понеделник, 17:45 ч.:

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ти: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Вихрен Веселинов Манев



25 май, понеделник, 17:45 ч.:

Черно море - Арда Кърджали

ГС: Кристиян Николов Колев

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Георги Георгиев Новачев

ВАР: Георги Милков Гинчев

АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Крумов Виделов



25 май, понеделник, 20:30 ч.:

Лудогорец - ЦСКА

ГС: Стоян Панталеев Арсов

АС1: Дарин Василев Иванов

АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ти: Георги Петров Стоянов

ВАР: Васил Петров Минев

АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Ичко Лозев Лозев



25 май 2026 година, понеделник, 20:30 часа:

ЦСКА 1948 - Левски

ГС: Геро Георгиев Писков

АС1: Иво Николаев Колев

АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ти: Мартин Иванов Марков

ВАР: Любослав Бисеров Любомиров

АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Георги Василев Йорданов



Съдийската комисия при Българския футболен съюз си запазва правото на промени в назначенията.

