Кристо ще играе Христо Стоичков

Mладият български актьор, който ще изиграе ролята на българската футболна легенда Христо Стоичков в едноименния филм "Стоичков - Филмът", се казва Кристо Стоичков.

Той успя да постигне това, след като се пребори с останалите участници и спечели предаването "Вече играеш... Стоичков" по българската телевизия НОВА.

На финала останаха с Петър Петров - Перо, но Христо избра Кристо.

Малко преди избора си, той покани на сцената актьора изиграл в кастинг сцените неговия дядо, Ивайло Хростов, прегърна го и се разплака.

