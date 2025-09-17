Критична е ситуацията с наплива на мигранти на гръцкия остров Крит

Пиксабей

Критична е ситуацията на остров Крит от пристигащи лодки с мигранти. Правителството търси решение, за да прекрати потока от хиляди мигранти към гръцките острови.

Според властите на остров Крит много е трудна обстановката с пристигналите хиляди мигранти. Местните жители съобщават, че ситуацията е извън контрол и са готови за протести, предаде БНР.

"Нищо не може да спре бежанския натиск. Дори новите строги мерки срещу влезлите нелегално не ги плашат", коментират жителите на острова.

Непрекъснато пристигат лодки както от Турция, така и от Либия.

В лагери с капацитет от 300 души има повече от хиляда, казаха екипите на Лекари без граници. Медиците предупреждават, че има голяма опасност от разпространение на болести и напуснаха острова.

Според новият закон всички пристигащи се арестуват и нямат право да бъдат прехвърлени във вътрешността на страната, обясняват полицаите.

Лидерът на националистическата партия "Ники" Димитрис Нациос изрази възмущение пред медиите, че пристигащите са само млади мъже и каза, че това е "инвазия на мюсюлмани в една християнска държава" .Това е натиск на Либия срещу Европейския съюз, категорични са депутати.

Областният управител на острова провежда постоянно заседание с местната власт, за да се овладее ситуацията и не се достигне до протести.

Утре премиерът Мицотакис свиква извънредно заседание на правителството в търсене на решение.

