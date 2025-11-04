Критична оценка за Северна Македония по пътя към ЕС

Пиксабей

Северна Македония ще получи една от най-критичните оценки в тазгодишния доклад за разширяването на ЕС, който ще бъде представен от еврокомисаря Марта Кос.

Според документа, цитиран от "Политико", Брюксел е все по-недоволен от липсата на напредък в кандидатурата на страната, наред със Сърбия и Босна и Херцеговина.

Особено тежки ще са думите за Белград, но и Скопие няма да избегне критиките - знак, че вълната от еврооптимизъм, която обхвана региона след руската агресия в Украйна, започва да се сблъсква с политическите реалности и колебливите реформи на място.

"Вече не можем да си позволим кандидатите да се крият зад двусмислени позиции", е казала Кос пред френски депутати, предаде БНР.

Въпреки заявения ентусиазъм от страна на Европейската комисия, усещането в Съвета на ЕС е друго според "Политико". Там предпочитат бавен и предпазлив подход, подчертавайки нуждата страните-кандидати да са "истински готови" преди да бъдат приети.

На този фон се засилва усещането, че Северна Македония може да остане в периферията на разширителния процес още дълго.

Съвсем различна е картината за Албания и Черна гора, които са сред най-похвалените държави в доклада. Черна гора е дори спрягана за потенциален нов член още през 2027 г.

Комисията ще използва документа, за да подчертае разширяването като ключов геополитически инструмент. Затова в него ще има и специален акцент върху Украйна и Молдова. Засега обаче двете страни са блокирани от ветото на Унгария.

