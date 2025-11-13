Критична ситуация в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Нещата в „Ергенът: Любов в рая“ започнаха да излизат извън контрол. Анна-Шермин не издържа да гледа как Красимир и Киара си говорят, и тръгна застрашително към тях. Виждайки, че дубайската принцеса се приближава, Краси предрече, че ще започне да „гърми и трещи“.

Габи Бланко пък взе мерки, за да предпази Шермин от неща, за киято може да съжалява, и отиде с нея.

Малко след това Анна седна в Краси, а Габи – в Киара.

Напълно очаквано обаче спорещите за сърцето на бизнесмена се захапаха за пореден път.

Киара обвина Анна, че няма възпитание, и е нелепа, жалка и смешна, но опонентката й също не й остана длъжна.

Отидох, да покажа коя съм, и коя е кралицата тук. Още 300 живота тя да се опитва да бъде повече от мен, това няма как се случи. Тя е просто комплексарка. Няма как да й се получат нещата, колокото да иска и да се унижава, избухна по адрес на Киара Анна.

След като стана от Краси и двамата си тръгнаха заедно, Киара отвърна на удара по бТВ: Вече не мога да я дишам. Да си тръгва по права линия през морето в Израел.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!