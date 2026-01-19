Критична ситуация в "Света Анна" във Варна: Лекари и сестри работят 24/7 при заплати от 600 евро

кадър: бТВ

След като лекари и медицински сестри в болница „Света Анна“ във Варна получиха по 600 евро заплата - реши ли се проблемът и има ли напрежение в болницата?

„Реакция все още няма. Това е един иманентен проблем на системата. Държавните болници, бившите окръжни болници, които поемат цялата спешност - както сме ние, цялата оперативна спешност на града, на региона и на Североизточна България понякога, са оставени в едно неконкурентно положение в сравнение с частните ни болници, които са все повече и повече“. Това коментира пред bTV д-р Валентин Власаков - шеф на реанимацията в болницата, както и председател на Борда на директорите.

“Нашата болница се налага да поддържа един огромен екип от хора - 24 часа на ден, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. Това са оперативните отделения – „Коремна хирургия“, „Гръдна хирургия“, „Детска хирургия“, „Неврохирургия“, „Гинекология“, „Родилно отделение“, „Ушно отделение“, „Урология“. И те не работят непрекъснато, но се поддържа един екип 24 часа, който да може да реагира на всяка престигнала спешност. В момента в моето отделение лежат хора от Провадия, от Силистра, от Добрич. Успяхме да върнем една родилка при трите и деца след тежко кървене“, посочи той.

“За това нещо болницата получава за всеки преминал пациент през спешното по 47 лева, което ако ги сметнете на всички лекари, сестри и санитари, които са ежедневно дежурни - какво се пада? Освен това, за да можем да изплащаме заплатите, болницата трябва да работи активно, което и правим. Заработката от последния месец беше много висока. Ефектът от това е, че не ни плащат всичко, което е над така наречения лимит“, заяви д-р Власаков.

По думите му от Здравната каса дължат на болницата над 1 500 000, за последния месец не са изплатени и средствата от министерството за поддържане на спешността.

„Ако това беше една частна болница, щяхме да закрием отделения - особено тези, които не са най-печеливши. Но след като нашата болница има обществена поръчка да обслужва всички болници от нашия спектър на спешната медицина, ние нямаме право и не искаме да направим това. Затова апелирам към законодателите - най-после да имат стратегия по отношение на здравеопазването, по отношение на болниците, които имат честта и затруднението да поемат цялата спешност и всички тежки случаи", посочи още д-р Власаков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!