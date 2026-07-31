Критично ниско е нивото на Дунав: По-малък улов, спрени кораби и удар по туризма в Русе

Стопкадър бТВ

Икономически загуби търпи най-големият ни дунавски град заради понижението на водите. Корабоплаването и речният туризъм са блокирани, намалял е и уловът на риба.

70-годишният Стойчо Караджов от Русе е рибар повече от 40 години. Казва, че това лято уловът му от костур и платика е наполовина по-малък.

„Водата става много бистра и рибата се изтегля към средата на Дунава. И много топла е самата вода, става към 20 градуса и рибата изобщо спря да се храни“, казва Стойчо Караджов, риболовец.

Загуби търпят и в сферата на корабоплаването и туризма.

„Спря плаването с туристически кораби. Над петстотин големи круизни речни кораби акостират тук. Това корабоплаване спря, разбира се и търговското. Това се отразява на туризма, на заведенията, на икономиката. Русе е най-големият град на Дунава“, казва Пенчо Милков, кмет на община Русе.

От Агенцията за проучване на река Дунав следят ежедневно нивото на водата.

„В основните водомерни постове наблюдаваме негативни рекорди. В района на водомерния пост при Русе нивото е минус 88, като рекордът, който е измерен досега е минус 73, което означава, че сме 15 см от измереното досега минимално ниво“, посочва пред бТВ инж. Ивелин Занев, изп. директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Общинските власти и жителите очакват мерки от държавата.

„Трябва да се мисли на държавно ниво за изграждане на шлюзове. Това ще позволи на нашата страна да контролира нивото на реката в българския участък“, казва Пенчо Милков.

В различни участъци от реката вече се извършва аварийно удълбочаване, както и премахване на наноси и пясък от дъното.

Редактор "Екип на Петел",

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