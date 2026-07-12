Критично остава състоянието на 19-годишното момиче от катастрофата край Дупница

Снимка: ЕЦТП

Тежка катастрофа край Дупница снощи отне живота на двама души, трима са ранени. Инцидентът стана на изхода на Дупница в посока София. Лек автомобил се удря в спрял в отбивка камион с платформа, пише btvnovinite.bg. Водачът на колата, който е на 40 години, и един от спътниците му загиват на място. Останалите трима души, пътували в колата, са ранени.

Момиче на 19 години е в критично състояние. Тя беше транспортирана с въздушна линейка до столичната болница „Св. Анна“.

„Участъкът е доста широк. Най-вероятно е имало загуба на управление или висока скорост“, посочи Георги Бързаков, експерт от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

По думите му маркировката е доста добре направена. „Не виждам някакви конкретни забележки по маркировката.Спрямо разположението на автомобилите виждаме товарния автомобил как е разположен - извън платното за движение. Правилно е спрян за паркиране“.

„Не виждам нищо друго, освен разсейване, загуба на управление или висока скорост, което да може да причини толкова тежко пътнотранспортно произшествие“, коментира Бързаков.

Все още липсва официална информация от полицията за това какви са причините за инцидента.

На мястото все още има следи от тежкия инцидент, който се случи в 19:00 часа и при който двама души загубиха живота си.

Предстои в следващите дни от прокуратурата и от полицията в Кюстендил да кажат повече за причините, довели до този тежък инцидент.

Пътят е много широк, има денивелация и добра маркировка. Най-вероятно на шофьора му е прилошало, за да се стигне до този инцидент.

От болница „Св. Анна“ съобщиха за bTV, че пострадалото 19-годишно момиче остава в тежко състояние с тежки наранявания.

Вчера тя е претърпяла многочасова операция заради мозъчен кръвоизлив. Тя е била успешна, но лекарите продължават да се борят за живота ѝ.

Двете ранени 17-годишни момчета пък са настанени в частната болница в Дупница.

Оттам казаха, че единият е с фрактури на прешлените, а другият – с тежка черепно-мозъчна травма, но екипът на болницата е успял да стабилизира момчетата още през вчерашния ден и към момента опасност за живота им няма.

Редактор "Екип на Петел",

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