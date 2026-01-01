Критично остава състоянието на мъжа, пострадал при пожар край Варна

снимка: Булфото

Състоянието на 84-годишния мъж, който пострада при пожар в село Константиново, остава критично след транспортирането му до специализираната клиника във Варна. Лекарите съобщават за изключително висока степен на изгаряния по цялото тяло, като най-сериозни са пораженията по крайниците на пострадалия.



До тежкия инцидент се е стигнало в ранните часове днес, когато самотно живеещият пенсионер се е опитал да разпали отоплителната печка в дома си. В момента на запалването уредът е експлодирал, което е довело до моменталното разрастване на пожара, предава eranova.bg. Огънят е обхванал стаята за броени секунди, а опитите на възрастния човек да потуши пламъците със собствени сили са се оказали фатални за неговото здравословно състояние, причинявайки му тежките наранявания.



Въпреки бързата реакция на двамата огнеборци, които са пристигнали на място и са овладели стихията, частният имот в община Камено е напълно изпепелен. На място е установено, че взривът и последвалият пожар са унищожили покрива и цялото имущество на пострадалия. Основната версия, по която работят разследващите, е техническа неизправност на уреда или неправилно боравене с леснозапалими течности при опита за разпалване на огъня.

