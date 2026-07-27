Критично остава състоянието на момичето от Ирак след катастрофата на АМ "Марица"

Кадър Нова телевизия

Критично остава състоянието на 15-годишното момиче от Ирак, пострадало при снощната тежка катастрофа на автомагистрала "Марица" край харманлийското село Поляново. То е настанено в пловдивската болница "Свети Георги", където лекарите продължават борбата за живота му. При инцидента загинаха мъж, жена и дете. Задържан е 38-годишният шофьор на другия автомобил, а пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия към родината си. По информация на ОДМВР - Хасково и двамата шофьори са се движили с несъобразена скорост, предава БНР.

Според първоначалните данни на полицията ударът е станал при успоредно движение на двата автомобил, които са се движили заедно и единият е предприел изпреварване. Предполага се, че в този момент двамата шофьори са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат вдясно по посоката на движение, падат в дере и се удрят в дърво там.

Автомобилът, управляван от 40-годишен, се е самозапалил. Той, 39-годишна жена и 10-годишно дете са загинали на място. Оцеляло е 15-годишно момиче, което в тежко състояние и с опасност за живота. То още снощи е транспортирано в Клиника по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Георги"- Пловдив. Лекарите там правят всичко необходимо, за да бъде спасен животът му, но състоянието му остава тежко, информират от болницата.

В другия автомобил, управляван от 38-годишен, са пътували 34-годишна жена и момчета на 5, 7 и 10 години. Жената и децата са настанени за наблюдение в хасковската болница, съобщи заместник-директорът ѝ д-р Иванов. Жената и момчетата - на 7 и 10 години - са в хирургичното отделение, а 5-годишното дете с комоцио е в "Неврология". Те са без сериозни наранявания, фрактури и травми, няма риск за живота им, посочи той.

Продължава разследването за причините, довели до катастрофата, информира инспектор Николай Каменов от "Пътна полиция" - Хасково.

По образуваното досъдебно производство са назначени експертизи, които ще установят точния механизъм на произшествието, коментира той.

Оцелелият при катастрофата 38-годишен шофьор, е прегледан от лекарите в хасковската болница. Той е без сериозни наранявания и не се нуждае от стационарно лечение. Задържан е с полицейска мярка до 24 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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