Криза с горивата в Крим: Спряха продажбата на А-95 и с купони. От А-92 се продават 20 литра на автомобил

Крим

Шофьорите в контролирания от Русия Крим се сблъскаха с режим на бензина в понеделник, след като украински атаки с дронове ограничиха доставките по пътищата през Югоизточна Украйна, съобщиха очевидци на Reuters и местни служители, предаде БТВ.

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Русия е подложена на почти ежедневни украински атаки срещу петролната си инфраструктура, докато западните санкции оскъпяват износа на суров петрол.

Подкрепяният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов заяви, че са въведени ограничения върху продажбите на най-масово използвания бензин А-95, като хората ще трябва да използват купони за покупките си.

На 2 юни медиите съобщават, че в Крим е преустановена и продажбата на гориво с купони. Компаниите ТЕС и АТАН, които управляват най-големите мрежи от бензиностанции в окупирания Крим, спряха продажбата на купони за гориво.



А-95 се продаваше срещу купони за гориво, докато А-92 се продава без купони за гориво, но с ограничение до не повече от 20 литра на превозно средство. Подобни ограничения влязоха в сила и в Севастопол.

На фона на горивната криза жителите на Крим и Севастопол започнаха да публикуват реклами в местни онлайн платформи, предлагащи бензин на цени от 200 до 350 рубли за литър, което е поне два пъти по-скъпо от официалната цена, според руските медии.

В Севастопол, най-големия град в Крим и традиционна база на руския Черноморски флот, очевидци на Reuters съобщиха за дълги опашки пред бензиностанциите.

Русия установи контрол над Крим през 2014 г., след като проруският президент на Украйна Виктор Янукович беше свален от власт по време на протести през февруари същата година. След спорен референдум, на който Крим гласува за присъединяване към Русия, Москва официално анексира полуострова.



Руското правителство съобщи в понеделник, че е забранило износа на авиационно гориво до 30 ноември.

Бившият украински депутат Олег Царьов, смятан за проруска фигура, заяви, че пътят, който свързва Крим със сушата на север, е бил атакуван от Украйна.

„Горивото в Крим се продава в ограничени количества и с купони. Причината са украински атаки с дронове срещу цистерни с гориво по магистрала „Новоросия“ – сухопътен коридор, който свързва континентална Русия и Крим“, каза Царьов.



Михаил Развожаев, назначеният от Русия губернатор на Севастопол, призова за спокойствие и призова хората да не се поддават на паника.

„Настоящите затруднения са свързани с необходимостта от засилване на мерките за сигурност и оптимизиране на логистичните маршрути, използвани за доставка на гориво до нашия град. Това са временни, но обективни предизвикателства, които ще преодолеем“, заяви той.

Според очевидци на Reuters ограничения върху продажбите са въведени и в бензиностанции в някои други части на Русия, включително в Белгородска област, която граничи с Украйна.

