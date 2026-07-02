Кризата с денталното лечение в Европа: Истанбул стана новата дестинация за българските пациенти

Актуалните данни на Евростат и НСИ за 2025 г. разкриват нарастващите разходи за зъболечение и недостига на специализирани клиники в България. Основателят на Estelion Medical Хусеин Азман оцени развиващата се тенденция за премиум дентален туризъм по линията София-Истанбул.

СОФИЯ / ИСТАНБУЛ – Бързото нарастване на разходите за дентално лечение в цяла Европа насочва пациентите към трансгранични алтернативи. В България, която е една от страните, където тази ситуация се усеща най-осезаемо, изборът на пациентите за достъп до премиум дентални решения е Турция. Estelion Medical , която привлича вниманието на международния пазар със своите дигитални технологии и съвременни хирургични решения, разширява оперативната си мрежа, за да отговори на нарастващото търсене на пациенти по линията София-Истанбул.

Според актуални данни, публикувани от Евростат за 2025 г., на първо място сред причините за невъзможността на населението в България да получи достъп до дентално лечение, с преобладаващ дял от над 70%, са високите разходи за лечение и финансовите затруднения. Фактът, че високобюджетни дентални лечения като импланти, циркониеви коронки и протези не се покриват от националното здравно осигуряване, насочва българските пациенти към бюджетни, но висококачествени здравни дестинации.

Оценявайки темата, основателят на Estelion Medical Хусеин Азман заяви: "Голяма част от пациентите в България са принудени да отлагат необходимото си лечение поради финансови бариери. Ние от Estelion Medical превръщаме логистичната близост между София и Истанбул в предимство. На нашите пациенти от България предлагаме не просто достъпна алтернатива, а здравна услуга, която включва диагностични процеси, подпомагани от изкуствен интелект, премиум качество на материалите и цялостно VIP изживяване в рамките на същия бюджет."

Според официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., броят на зъболекарите на 10 000 души в страната е около 14,3, но клиничната инфраструктура, специализирана в мултидисциплинарни хирургични операции като цялостно имплантиране (All-on-4 / All-on-6), е съсредоточена само в определени големи центрове. Нарастването на общите разходи на частните клиники на вътрешния пазар също тласка цените нагоре.

Хусеин Азман добави, подчертавайки значението на клиничната инфраструктура: "Въпреки че предлагането на зъболекари в България изглежда високо, специализираната клинична инфраструктура за сложни хирургични планирания или зигоматични импланти, които прилагаме при пациенти с костна резорбция, е доста ограничена. Използвайки най-съвременните дигитални дентални технологии в нашия център в Истанбул, ние завършваме всички възстановявания на цяла уста на нашите гости от България за много по-кратко време и с максимален комфорт. Това ни превръща в най-надеждното убежище в региона."

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